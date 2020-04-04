Спасти людей и оживить экономику

С этого сборочного конвейера испанского производителя SEAT в Каталонии больше не сходят автомобили: компания приспособила мотор стеклоочистителей для производства одного из самых ценных и дефицитных орудий в борьбе с COVID-19: аппаратов искусственной вентиляции лёгких, ИВЛ. Для начала их массового выпуска теперь нужно лишь одобрение Министерства здравоохранения.

"Все, кто работал над этим проектом, горели сочувствием к заболевшим и желанием помочь. А помочь мы можем лишь так, как умеем: проектируя спасательное оборудование, которое может быть запущено в серийное производство как можно скорее", - говорит менеджер Николас Мора.

Аппараты искусственной вентиляции лёгких необходимы для отделений интенсивной терапии, которые стали передовой борьбы COVID-19. Они помогут спасать жизни в больницах, но также возможно помогут вздохнуть и тяжелобольной испанской экономике.

"Преобразование сборочной линии и автомобильных деталей для производства ИВЛ было нелёгкой и сложной задачей, в решении которой приняли участие многие отделы компании. И мы сделали это в рекордные сроки, всего за неделю", - рассказывает инженер Серхио Арресьядо.

Этот небольшой завод в Мадриде - один из немногих производителей ИВЛ в Испании. Теперь эта отрасль стала стратегической, и компания планирует расширить производство с 10 аппаратов в неделю до 200 в день.

Корреспондент Euronews Хайме Веласкес передаёт из Мадрида:

"Испания борется с жёсткой конкуренцией на мировом рынке, чтобы обеспечить поставки нужного ей медицинского оборудования, и в то же время внутри страны правительство пытается мобилизовать национальные ресурсы".

Испанские власти надеются, что переход к военной экономике спасет рабочие места и создаст новые, это жизненно необходимо после того, как более 900 тыс человек попали под сокращение из-за кризиса, порождённого пандемией.

280 рабочих этой мадридской косметической фабрики производят сейчас вместо солнцезащитного крема, на котором специализировались ранее, дезинфицирующие средства для рук.

"Пока нам удалось создать не так много рабочих мест, - говорит министр промышленности Испании Райес Марото. - Во многом мы ещё находимся на стадии пилотных проектов. Время покажет, как это скажется на занятости, особенно в промышленном секторе, где нужны высококвалифицированные кадры. Это больше, чем военная экономика - это целая военная отрасль, так как мы развиваем новые производственные мощности, чтобы гарантировать поставки".

Испания, как и многие страны по всему миру, вступила в гонку по скорейшему оснащению больниц аппаратами ИВЛ, чтобы спасать человеческие жизни: жертвами COVID-19 в королевстве стали уже более 11,5 тыс человек. Ожидается, что к 2027 году глобальный рынок ИВЛ вырастет с прошлогоднего 1,05 млрд миллиарда евро до более чем 3 млрд. Это оборудование будет спасть жизни и после того, как пандемии удастся положить конец.