Британские лейбористы определились с преемником Джереми Корбина, который обещал покинуть пост лидера партии после поражения на парламентских выборах. Новым председателем избран Кир Тармер — в теневом правительстве оппозиции он занимался «брекситом».

В своём обращении к однопартийцам Стармер особенно подчеркнул важность борьбы с антисемитизмом, в котором неоднократно обвиняли руководство лейбористов:

«Антисемитизм запятнал нашу партию. Я видел, какие страдания это принесло многим еврейским общинам. От имени Лейбористской партии я прошу прощения. И я изведу этот яд, вырву с корнем и буду судить о своих успехах по тому, как будут возвращаться в партию еврейские члены и те, кто чувствовал, что больше не может нас поддерживать».

Кир Стармер пообещал, что крупнейшая оппозиционная партия в период пандемии будет занимать конструктивную позицию и будет поддерживать инициативы правительства консерваторов по борьбе с распространением коронавируса. Главная задача сейчас, по его словам, «спасать жизни и защищать страну».