Нападение с ножом на юго-востоке Франции, погибли люди

По меньшей мере 2 человека скончались, ещё 4 получили ранения во Франции в результате нападения на торговой улице города Роман-сюр-Изера на юго-востоке страны.

🇫🇷Attaque au #couteau à Romans-sur-Isère: le Soudanais de 33 ans a d'abord égorgé un passant devant sa compagne et son fils. Il a ensuite attaqué plusieurs personnes dans un bureau de tabac et dans une boucherie de #romanssurisère. 2 morts, plusieurs blessés. (Fr. Bleu/D. Libéré) pic.twitter.com/XBn7pzMN4E — Conflits (@Conflits_FR) April 4, 2020

В субботу около 11 часов утра вооруженный ножом мужчина зашёл в табачный магазинчик и ранил хозяина. Пострадала и бросившаяся на помощь мужу жена владельца. Затем злоумышленник направился в мясную лавку, забрал там ещё один нож и ранил посетителей, один из них скончался на месте. По словам свидетелей, размахивая ножом, нападавший кричал: "Аллах Акабар". Подоспевших полицейских он попросил убить его и сопротивления не оказал.

Один из раненых находится в критическом состоянии, еще несколько - в серьёзном.

Задержанный сказал, что он уроженец Судана 1987 года рождения и живёт недалеко от того места, где было совершено нападение. Полиция проверяет достоверность этих данных, так как документов у подозреваемого нет. Расследование ведёт межрегиональное управление судебной полиции города Лиона.

La police judiciaire entre dans la boucherie de Romans sur Isère où un client a été tué ce matin avec un couteau de la boutique. L'assaillant est en garde à vue #attaque#romans#francebleupic.twitter.com/XKH0FCSRhOpic.twitter.com/1H0lAFaGmu — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) April 4, 2020

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МВД Кристоф Кастанер выразили соболезнования семьям погибших и пообещали пролить свет на это "гнусное преступление, совершённое в то время, как страна уже потеряла тысячи людей из-за пандемии".