Нападение с ножом на юго-востоке Франции, погибли люди

По меньшей мере 2 человека скончались, ещё 4 получили ранения во Франции в результате нападения на торговой улице города Роман-сюр-Изера на юго-востоке страны.
В субботу около 11 часов утра вооруженный ножом мужчина зашёл в табачный магазинчик и ранил хозяина. Пострадала и бросившаяся на помощь мужу жена владельца. Затем злоумышленник направился в мясную лавку, забрал там ещё один нож и ранил посетителей, один из них скончался на месте. По словам свидетелей, размахивая ножом, нападавший кричал: "Аллах Акабар". Подоспевших полицейских он попросил убить его и сопротивления не оказал.
Один из раненых находится в критическом состоянии, еще несколько - в серьёзном.
Задержанный сказал, что он уроженец Судана 1987 года рождения и живёт недалеко от того места, где было совершено нападение. Полиция проверяет достоверность этих данных, так как документов у подозреваемого нет. Расследование ведёт межрегиональное управление судебной полиции города Лиона.
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МВД Кристоф Кастанер выразили соболезнования семьям погибших и пообещали пролить свет на это "гнусное преступление, совершённое в то время, как страна уже потеряла тысячи людей из-за пандемии".