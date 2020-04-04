COVID-19 в Европе и в США

Ещё 708 человек, в том числе 5-летний ребёнок, скончались от COVID-19 в Великобритании - это самый высокий суточный показатель с начала вспышки заболевания в стране. По последним данным всего в стране заражены коронавирусом около 42 000 человек, 4 320 заболевших умерли.

Министр по особым поручениям Майкл Гоув призвал сограждан оставаться дома и соблюдать карантин:

"Так вы поможете Национальной службе здравоохранения делать свою работу и спасать жизни. Какими бы ни был велик соблазн, оставайтесь дома в эти выходные. Пожалуйста, не выходите на улицу, не выезжайте к озёрам, на пляжи, в сельскую местность".

Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II записала телевизионное обращение к нации и Содружеству в связи с пандемией коронавируса. Оно будет транслироваться в воскресенье. 93-летняя королева находится в изоляции в Виндзорском замке, резиденции британских монархов в графстве Беркшир к западу от Лондона. Это обращение станет пятым за 68 лет её правления, что свидетельствует о серьёзности создавшейся ситуации.

В Соединённых Штатах с пятницы по субботу зарегистрировано около 1 500 летальных случаев, больше, чем во все предыдущие дни.

Критическая ситуация сложилась в Нью-Йорке. Мэр Большого Яблока Билл де Блазио объявил мобилизацию врачей и медсестёр: для борьбы с пандемией в огромном городе катастрофически не хватает медработников.

To every doctor, nurse and health care professional: we need you.https://t.co/Ahza9sLZt9#AskMyMayorpic.twitter.com/W1ibVgk9k9 — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 4, 2020

По данным Белого дома, жертвами коронавируса в стране могут стать от 100 000 до 240 000 человек.

Во Франции по последним данным скончались 7 650 заболевших, в том числе около 2 000 в домах для престарелых. В стране соблюдается жёсткий карантин, граждан призывают проявлять сознательность и никуда не выезжать на пасхальные каникулы. 160 000 полицейских и жандармов усиленно контролируют дороги и автотрассы.