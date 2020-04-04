В ЕС отменили пошлины на медицинское оборудование и средства защиты от COVID-19

В ЕС на время эпидемии коронавируса отменяются таможенные пошлины и НДС на импортные медицинские товары. Такое решение было принято Еврокомиссией на фоне острой нехватки средств защиты для врачей, а также оборудования необходимого для лечения заразившихся вирусом людей.

"Весь комплекс средств для борьбы с коронавирусом обходится очень дорого. Поэтому мы приостанавливаем действие ряда таможенных пошлин на медицинское оборудование и товары, которое поступает в ЕС из третьих стран", - заявила в своем обращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она привела в пример Италию, где маски и защитная одежда для врачей облагаются 12% ввозными пошлинами, а также НДС в размере еще 22%. Поэтому новые меры позволят значительно сэкономить.

Запрет на "необязательные поездки" в ЕС

Чтобы защититься от коронавируса ранее были введены ограничения на перемещения внутри Шенгенской зоны и запрет на "необязательные поездки" в Европу неграждан ЕС. Как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, особую обеспокоенность вызывает африканское направление.

"Если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля в Африке, то это неизбежно скажется и на Европе", - заявил Боррель.

Этот запрет был введен еще в середине марта сроком на 30 дней. В ближайшие дни он будет вновь рассмотрен на предмет продления, сообщают в штаб-квартире ЕК в Брюсселе.

Более миллиона заразившихся

По данным Всемирной организации здравоохранения число заболевших новым вирусом в мире уже превысило один миллион человек. Умерли более 50 тысяч человек.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус констатировал, что стремительное распространение коронавируса показало неготовность стран противостоять пандемии. "Я призываю все государства готовить системы здравоохранения к большому числу заболевших и продолжать обеспечивать населению бесплатный доступ к основным медицинским услугам", - подчеркнул он.

COVID19 хуже глобального кризиса 2008 года

Буквально за три месяца с момента выявления в Китае коронавирус привел к остановке мировой экономики. По оценкам МВФ, на сегодняшний день ситуация даже хуже, чем во время глобального кризиса 2008 года.

Как сообщила глава Фонда Кристалина Георгиева, МВФ готов задействовать весь свой резерв в размере $1 трлн для борьбы с последсвиями коронавируса, а в ближайшее время - удвоит размер экстренного финансирования до $100 млрд.

По словам Георгиевой, в первую очередь страдают развивающиеся страны, которые одновременно оказались в условиях кризиса здравоохранения и падения экономических показателей".