Зоопарки Европы просят о помощи в условиях пандемии

Из-за коронавирусной пандемии в особенно уязвимом положении оказались зоопарки. В отсутствие посетителей они лишились основного дохода, хотя по-прежнему надо ухаживать за животными и покупать корма. Об этом говорится в обращении немецких зоопарков к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они просят выделить для них финансовую помощь в размере сотни миллионов евро.

Директор зоопарка Opel в Кёнихштайне Томас Кауффельс отмечает, что некоторые животные ведут себя так, будто начали скучать по посетителям:

«Любопытно, что обычно звери меня игнорируют, — так ведут себя, например, эти карликовые мангусты или сурикаты. Но теперь, когда никто из посетителей не приходит к ним, они больше не игнорируют меня. Они стали пристально следить за тем, что я делаю».

Лондонский зоопарк — один из старейших в мире — пережил две мировые войны и закрывался лишь на очень непродолжительное время. В условиях пандемии Зоологическое общество Лондона объявило о сборе средств на поддержание работы научного комплекса и уход за животными. Продолжительный режим изоляции и карантина называют катастрофическим сценарием для британских зоопарков, которые так же в основном полагались на доходы от посетителей.