Коронавирусный кризис: время затянуть пояса

Коронавирусная пандемия — это катастрофа для европейского малого и среднего бизнеса, особенно в Южной и Восточной Европе, а также у ближайших соседей ЕС. В этом выпуске «Незаметной Европы» мы выясним, как обстоят дела в Венгрии, Болгарии и Боснии и Герцеговине.

Босния и Герцеговина

Лопаре — маленький городок на севере Боснии и Герцеговины. Коронавирус грозит сокращением рабочих мест и, если это действительно произойдёт, многие местные жители будут вынуждены уехать, а Лопаре станет городом-призраком.

Около 1300 человек работают здесь в малых и средних предприятиях, которые поставляют свою продукцию на рынки Франции, Австрии, Швейцарии, Германии и Нидерландов. Теперь в мэрии Лопаре проходят чрезвычайные совещания, посвящённые коронавирусу и экономической ситуации. Местные власти призывают правительство немедленно принять меры, в частности, предоставить гарантии работникам на время кризиса. Если ответа не будет, мэрия готова взять кредит и пересмотреть муниципальный бюджет.

Государство должно вмешаться и создать фонд помощи работодателям, чтобы они могли сохранить своих сотрудников и чтобы им не надо было выплачивать социальные взносы во время действия режима чрезвычайной ситуации. Радо Савич мэр Лопаре

Житель Лопаре Звездан Максимович и его жена встревожены не на шутку: им надо выплачивать ипотеку, которую они взяли в прошлом году на покупку квартиры. Максимович работал на местном заводе по производству обогревателей Termal, — с наступлением пандемии его ставку сократили. Он рассказал о трудностях, с которым сталкиваются теперь уже бывшие сотрудники предприятия:

«Теперь мы можем зарегистрироваться в бюро по безработице. Я не знаю, будем ли мы получать выплаты до официального уведомления. Моя жена ещё работает, у неё будет какая-то зарплата так что, я надеюсь, мы сможем покрыть хотя бы базовые расходы».

Региональные власти предложили экстренную помощь пострадавшим от кризиса: эта схема предполагает ежемесячные выплаты в размере от 150 до 200 евро для тех, кто потерял работу. На эти цели и на другие меры поддержки экономики Европейский Союз обещал выделить Боснии и Герцеговине 73 млн евро.

На заводе Termal в Лопаре в дневной смене обычно работают до ста человек. Сейчас цеха практически пусты. Директор предприятия Махир Хамжич в интервью Euronews не скрывал эмоций:

«Проснувшись этим утром, я спросил себя: неужели это всё происходит по настоящему, это не сон? Мне потребовалась пара минут, чтобы прийти в себя. Ситуация действительно очень, очень плохая».

По словам Хамжича, главная проблема связана с прекращением поставок итальянских компонентов, которые использовались в производстве. При этом он уверен, что заводу не грозит разорение. «Мы же пережили войну 20 лет назад, мы умеем бороться за себя», — объясняет Хамжич.

Венгрия

В Венгрии настали непростые времена для автопроизводителей: Audi, Mercedes, Opel, Suzuki заморозили выпуск машин. Между тем, эта отрасль составляет треть промышленного производства страны и обеспечивает 20% венгерского экспорта.

Работа завода Mercedes в Кечкемете остановлена, но 4 тысячи работников по-прежнему получают зарплату. Из-за вспышки коронавируса Daimler приостановил производство практически на всех своих предприятиях в Европе. В соответствии с коллективным соглашением, компания ввела гибкий рабочий график. Многие сотрудники отправлены в оплачиваемый отпуск.

Но автопроизводители активно используют труд внештатных сотрудников и временных работников, которые не получают таких выплат. Однажды в пятницу компания Suzuki собрала своих внештатников и объявила, что со следующей недели они больше не нужны.

За разъяснениями мы обратились в рекрутинговое агентство, которое уже давно сотрудничает с Suzuki. 600 временных работников уволены. Будут ли они получать деньги во время кризиса? Нам рассказали, что это один из вопросов, которые компания обсуждает с Suzuki, и пообещали полностью оплатить свою часть обязательств, предусмотренных венгерскими законами.

Мы связались затем с представителем венгерского подразделения Suzuki Сусанной Боннар, которая, как и многие другие, находится в домашней изоляции и работает удалённо:

«Временные сотрудники, которые наняты непосредственно нашей компанией, получают свою зарплату. Тем, кто работал с нами по соглашениям со сторонними структурами, но не имеет договора с нашей компанией, — тем Suzuki-Венгрия не платит».

Suzuki — ключевой клиент для многих малых компаний, вроде этой: она производит винты и гайки. Около 170 тыс. человек работают в компаниях-подрядчиках, сотрудничающих в автопроизводителями в Венгрии. Директор одной из таких фирмы Аттила Сатьино надеется в условиях кризиса на государственную поддержку:

«Я думаю, малый и средний бизнес в Венгрии может продержаться в таком положении максимум один месяц. Я не верю, что среднестатистическая компания способна финансировать своё существование дольше месяца».

Болгария

Какое влияние оказывает COVID-19 на малые и средние предприятия в Болгарии, одной из беднейших стран-членов Евросоюза? Здесь все компании обязаны перейти на удалённую работу, если же это невозможно, то работодатель обязан принять меры дезинфекции и защиты своих сотрудников от заражения. Многие компании остались практически без заказов.

Так международные рекламные агентства приостановили свои проекты, почти все заказы отменены до сентября, — рассказывает предприниматель Майя Солакова. Она пытается добиться от муниципалитета пересмотра арендной платы за билборды, чтобы максимально сократить расходы. Это рекламное агентство ещё пытается сохранить сотрудников, в то время как многие другие малые предприятия в Болгарии были вынуждены начать сокращения штата. Солакова рассказала Euronews, как власти помогают бизнесу и работникам:

«Был принят закон, по которому государство обещает выплачивать до 60 процентов заработной платы работников, а на долю работодателей остаётся 40 процентов. Тем не менее, до сих пор неясно, какие компании могут запросить эту помощь и какие сферы экономики получат такую поддержку».

Работающие жители Боснии и Герцеговины, Венгрии и Болгарии сейчас оказались в схожей ситуации. Да, теперь они чаще общаются с детьми. Но все понимают, что денег не хватает и надо готовиться к снижению уровня жизни.