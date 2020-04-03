В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Памятник Ивану Степановичу Коневу, советскому маршалу времён Второй мировой войны, демонтировали в пятницу в Праге. На фоне карантина муниципалитет реализовал прошлогоднее постановление, что вызвало гневный протест со стороны России и осуждение чешского президента Милоша Земана.

Just for the record: today, 3.April 2020, the mayor of 6th #Prague district @OndrejKolar6 abused the quarantine lockdown to secretly remove the statue of Marshal Ivan Konev, liberator of #Auschwitz.



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Any comments, @Israel@netanyahu@AuschwitzMuseum? — Jena Millerová (@JMillerova) April 3, 2020

Маршал Конев возглавлял войска Красной армии, которые первыми вошли в Освенцим, освободили Прагу и значительную часть Чехословакии от нацистской оккупации в 1945-ом.

Бронзовый памятник военачальнику был установлен на пражской площади Интербригад в 1980 году. Противники его сохранения обвиняли Конева в участии в подавлении венгерского восстания 1956 года и введении советских войск в Чехословакию в 1968 году.