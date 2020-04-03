В Италии снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции

В Италии наблюдается тенденция к снижению в темпах эпидемии. Всего выявлено 119 827 случаев. За сутки число возросло на +3,9% (2339 случаев). Общее число жертв составляет 14681. За прошедшие 24 часа скончались 766 человек. Выздоровели 19758 пациентов. Значительно снизилось число госпитализированных: рост их числа составил менее 1%, поступления в отделения интенсивной терапии выросли на 0,37%.

Чтобы лучше понять масштабы эпидемии, власти Италии хотят провести массовое тестирование на выявление антител к коронавирусу нового типа. В лаборатории Павийского университета ученые работают над созданием экспресс-анализа, который определит не только наличие антител, но и количество молекул, проверить его эффективность можно будет в конце апрел.

В интервью местным СМИ глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли выразил предположение, что итальянцы проведут в условиях карантина первомайские праздники. По его словам, такие меры в первую очередь облегчают нагрузку на медицинские структуры и медперсонал и позволяют справляться с чрезвычайной ситуацией, связанной с пандемией.

Официально ограничения действуют до 13 апреля.