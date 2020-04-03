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Франция

Во Франции отменили школьные экзамены

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 Павел Барсуков
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Центр психологической поддержки в кризисных ситуациях
Центр психологической поддержки в кризисных ситуациях   -   Авторское право  Francois Mori/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Во Франции 588 человек умерли за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов, зафиксированных в больницах страны, превысило 5 тысяч. Кроме того, ещё около полутора тысяч человек скончались в домах престарелых. Французское руководство учитывает эту статистику отдельно.

Власти страны говорят о планах проводить массовое тестирование на иммунитет: таким образом будут выявлены и те, кто переболел коронавирусом бессимптомно и в статистику не вошёл. Кроме этого, минздрав получит данные о числе устойчивых к коронавирусу французов. По словам эпидемиологов, о снятии карантинных мер можно будет говорить лишь тогда, когда это число превысит половину населения.

Пока же из-за изоляции отменили экзамены на аттестат о школьном образовании. Оценки проставят на основе средней успеваемости.

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