"Никуда не уезжать": пасхальные каникулы в карантине

"Пасхальные праздники проводить только у себя дома", - предупредили сограждан французские власти. Уезжать на это время в другие районы страны запрещено.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер призвал соотечественников отказаться от поездок на школьные каникулы, которые начинаются с этих выходных. Любые необоснованные передвижения повлекут за собой наказание. Кастанер напомнил, что страна переживает беспрецедентный санитарный кризис, и вынуждена перераспределять десятки тяжело больных пациентов из перегруженных больниц в менее пострадавшие районы.

За нарушение режима самоизоляции во Франции уже выписаны 359 тысяч штрафов. Один человек задержан за неоднократное несоблюдение строгих правил карантина. Выходить из дома можно лишь тем, кто продолжает работать, - до места работы и обратно. А также раз в день купить продуктов, выгулять животных или пробежаться в непосредственной близости от дома.

Но полицейский префект Парижа Дидье Лаллеман считает, что этого недостаточно:

"Надо не просто штрафовать. Я настаиваю на том, чтобы было вообще невозможно сесть в поезд или совершить поездку на автомобиле, если для этого нет документально подтверждённых оснований".

Гражданская гвардия Испании усиливает контроль, чтобы предотвратить массовые поездки. Жители некоторых районов королевства предпринимают односторонние меры против приезжих из других регионов, препятствуя въезду, даже если у этих людей есть здесь дачи.

К концу недели Гражданская гвардия и национальная полиция участили проверки на дорогах и автомагистралях, чтобы предотвратить массовые перемещения во время пасхальных каникул. Под особым контролем - туристические районы и пункты выезда из крупных городов,

Бельгия и Нидерланды установили на своих границах полицейские контрольно-пропускные пункты. Власти ФРГ также призвали своих граждан воздержаться от поездок в соседние страны.