COVID-19: пандемию обуздать не удается

Cвыше миллиона заболевших и более 50 тысяч умерших - таков результат пандемии COVID-19, которую пока обуздать не удается.

Быстрее всего эпидемия прогрессирует в США, там насчитывается по меньшей мере 245 тысяч инфицированных и зарегистрированы свыше 6 тысяч летальных исходов.

Эпидемиологи подчеркивают, что число тех, кто заразился коронавирусом - и это касается всех государств, где имеются вспышки заболевания - гораздо выше, поскольку система массовых анализов на вирусоносительство еще не отработана.

Профессор Дебора Биркс, координирующая на уровне федерального правительтства США усилия по предотвращению дальнейшего заражения заявила - ее цитирует The Associated Press - что не все американцы следуют рекомендациям, которые были распространены еще в начале недели.

В Мадриде власти начинают осторожно говорить о том, что пик эпидемии, возможно, пройден. Инфекция стоила жизни более 10 тысячам испанцев, заражены свыше 112 тысяч человек.

На центральных площадях крупных городов возведены полевые госпитали. Пациенты которых постепенно выздоравливают.

Один из них свидетельствует: "Госпиталь, как на войне. Перенесли сюда аппаратуру и все необходимое для выхаживания. Врачи - просто герои, я не чувствовал никакого дискомфорта, с точки зрения лечения все было на очень высоком уровне. Я пока подключен к аппарату ИВЛ, за состоянием моих легких следят, я получаю питание. Все, в общем, так, как это происходило бы в обычной больнице".

Каталонские медики с радостью приветствовали 93-летнего пациента, которого они буквально вырвали из лап смерти.

В Италии цифры зараженных постепенно выравниваются, уходя на так называемое плато.

Карантин продлен минимум до 13-го апреля, экономика страны, значительную часть доходов которой составлял туризм, судя по всему, из "штопора" выйдет очень не скоро.

Во Франции, несмотря на резко увеличившуюся статистику смертности - к летальным исходам в стационарах были добавлены те, что имели место в домах престарелых - кривая зарегистрированных случаев заражения пошла на спад.

Но ситуация, сложившаяся в больницах, расположенных в Париже и его окрестностях, остается чрезвычайно напряженной, медики открыто обвиняют власти в том, что те не предусмотрели достаточного количества защитных средств, прежде всего масок.

Премьер-министр Эдуар Филипп сообщил, что изоляционные меры, скорее всего, будут продлены и после 15-го апреля.