Солидарность по-неаполитански

Южно-итальянский Неаполь вновь применяет свою давнюю добрую традицию caffe sospeso- "подвешенный кофе", когда выпив чашечку ароматного напитка, посетитель оплачивает ещё и вторую - для незнакомого человека, который не может её себе позволить. Сейчас, во время кризиса, связанного с пандемией, в Неаполе появились "подвешенные корзины".

Волонтёр Анджело Пиконе говорит:

_"Инициатива "подвешенных корзин" родилась в это чрезвычайной эпидемиологической ситуации, которая очень скоро привела и к чрезвычайной социальной ситуации. И мы решили справиться с ней всем миром, помогая друг другу. Эта надпись на корзинах - "Оставь, что можешь, возьми, что тебе нужно" - напоминает, что мы все находимся в одной лодке".

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“Chi può, metta. Chi non può, prenda” (Napoli) - Foto de Ciro de Luca / Reuters / @LaVanguardiapic.twitter.com/EBeeSQuKfB — Carlos A. Scolari (@cscolari) March 31, 2020

"Любовь побеждает всё", - инициативу Неаполя подхватили и другие итальянские города. "Подвешенные корзины и коробки" теперь можно увидеть повсюду- на местных рынках, в небольших магазинах, в супермаркетах. Многие семьи, лишившись возможности работать, сталкиваются с серьёзными экономическими трудностями. К организации доставки им помощи подключились также некоторые муниципалитеты, в том числе и приморской Формии в 150 км к северу от Неаполя.

Мэр города Паола Вилла говорит:

"Несколько магазинов в Формии присоединились к этой инициативе. Люди делают покупки для себя и для других семей, которых они не знают. Продукты и предметы первой необходимости остаются в магазине, а мы потом с помощью нашей службы гражданской обороны собираем их и раздаём".