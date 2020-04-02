В Испании число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек. Из них за последние сутки скончались 950 заболевших — это новый антирекорд для страны.

В то же время прирост заражений практически прекратился, и последние дни держится на уровне 8%. Власти Испании, как и соседней Италии, говорят о том, что пик достигнут, и дальше есть надежда на снижение числа заболеваний и смертей.

Сальвадор Ильа, министр здравоохранения Испании:

"Я понимаю, что когда мы говорим о смертности, это совсем не хорошие новости. Но позвольте мне дать вам хотя бы проблеск надежды. Данные показывают, что кривая стабилизировалась, мы достигли первого пика этой кривой, и теперь начинается фаза замедления".

Испания остаётся на втором месте в мире по числу скончавшихся и на третьем — по числу заболевших. Главной проблемой сейчас Мадрид называет колоссальную нагрузку на больничные отделения скорой помощи и реанимации. Большие усилия вкладывают в расширение лабораторий и обустройство новых — чтобы иметь возможность выявлять вирус на самых ранних стадиях заражения.

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При этом растёт и число переживших COVID-19, таких в Испании уже больше 27 тысяч. В одной из больниц Каталонии под аплодисментами выписывали 93-летнего мужчину, который успешно поборол болезнь, проведя в палате 5 дней.