Что делать, если вы оказались в изоляции с агрессором?

С распространением карантина во многих странах отмечается рост агрессии. Под ударом оказываются женщины, дети и люди старшего возраста. Только во Франции c середины марта число случаев домашнего насилия увеличилось на 30%. Правозащитники предупреждают, что в России из-за недостатков в законодательстве ситуация может оказаться еще хуже.

"У нас нет эффективной системы реагирования, поэтому в России женщины гораздо более уязвимы в ситуации домашнего насилия в условиях эпидемии, чем в других странах, в которых такая система есть", - сказала Euronews директор Национального центра по предотвращению насилия "Анна" Марина Писклакова-Паркер.

У нас нет эффективной системы реагирования, поэтому в России женщины гораздо более уязвимы в ситуации домашнего насилия в условиях эпидемии, чем в других странах, в которых такая система есть. Марина Писклакова-Паркер директор Центра "Анна"

Зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что разработчики законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия уже начали получать больше жалоб от женщин и пожилых людей. "Звонки от жертв каждый день, - сказала она. - Ресурсная квартира в Рузском районе, например, забита. Мы недавно ее открыли в моем избирательном округе".

Не заболеть коронавирусом или не умереть?

На момент написания статьи в России было зарегистрировано около трех тысяч случаев заражения коронавирусом. Президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей и призвал россиян "посидеть дома". С понедельника мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице строгий карантин. Его примеру последовали более 30 российских регионов.

У нас сталкиваются два права на жизнь: право не заболеть или не заразить кого-то коронавирусом или право не умереть от домашнего насилия. Анна Ривина директор Центра "Насилию.нет"

"Рост насилия против женщин - очень серьезная угроза во время локдауна. Домашнее насилие изначально строится на том, что агрессор стремится изолировать пострадавшую, а тут ситуация сама складывается таким образом, что жертва находится под постоянным контролем", - сказала Писклакова-Паркер.

Строгий карантин также означает, что выйти на улицу возможно только в случае крайней необходимости, например, чтобы купить продукты или сходить к врачу. Нарушителям грозят штрафы до 40 тысяч рублей. По словам правозащитников, в этой ситуации страдающие от домашнего насилия оказываются без одного из важнейших способов самозащиты.

"Раньше была возможность банально на улицу выбежать, побежать к друзьям или соседям, а сейчас все это страшнее, - объяснила директор "Центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет»" Анна Ривина. - Это та самая история, когда у нас сталкиваются два права на жизнь: право не заболеть или не заразить кого-то коронавирусом или право не умереть от домашнего насилия".

"Государство может принимать меры"

В России нет достоверной статистики по домашнему насилию, поскольку сам термин не определен в законе. По данным Росстата, в 2016 году домашнему насилию подверглись 49 765 женщин. Официально только за 2014 год в стране погибли 9600 женщин, около 12 тысяч получили тяжкий вред здоровью, большинство этих преступлений совершили члены семьи или знакомые. По мнению экспертов, эти цифры - вершина айсберга, поскольку в статистику попадают только дела, дошедшие до суда, которых не более 3%.

Государство точно может принимать какие-то меры. Будет ли на это политическая воля, это большой вопрос, потому что у нас все еще нет понимания, что домашнее насилие - серьезное преступление. Марина Писклакова-Паркер директор Центра "Анна"

Поправка в Уголовный кодекс 2017 года декриминализовала побои и прочие "насильственные действия" в отношении близких, если акт агрессии не причинил вреда здоровью. В 2019 году группа законодателей начала работать над новым законом по защите женщин и детей от домашнего насилия, но в таких форс-мажорных обстоятельствах, как карантин, правозащитники настаивают на принятии срочных мер.

"Государство точно может принимать какие-то меры. Будет ли на это политическая воля, это большой вопрос, потому что у нас все еще нет понимания, что домашнее насилие - серьезное преступление, - подчеркнула Писклакова-Паркер. - Например, сейчас пустуют гостиницы, могли бы организовать временные убежища для женщин и их детей в этих гостиницах".

Что делать, если вы оказались в беде?

Большинство кризисных центров, которые принимали жертв домашнего насилия и предоставляли им необходимую помощь, также ушли на карантин. Писклакова-Паркер считает, что в ситуации изоляции особую роль в спасении жертвы могут сыграть родственники или соседи.

"Я призываю родственников, соседей, знакомых, по возможности, все время оставаться в контакте с теми женщинами, о насилии над которыми они знают, чтобы в ситуации опасности она могла убежать к кому-то из своих близких, - сказала она. - Это подвергает риску и других людей, но в условиях России очень трудно придумать эффективную систему, поскольку со стороны государства этой системы не создано".

Правозащитники настаивают, что в случае применения насилия даже во время карантина, когда госслужбы особенно загружены, пострадавший должен фиксировать побои, обращаться в "скорую помощь" и полицию. Для предоставления более эффективной помощи многие НКО начали работать с пострадавшими в чатах и мессенджерах.

"Сейчас гораздо сложнее позвонить и голосом сказать, что произошло, поэтому нам можно писать через все соцсети или на почту. Выше головы мы прыгнуть не можем, но, можем, как минимум, постараться сделать так, чтобы человек чувствовал, что он не один", - объяснила Ривина.

Если вам нужна помощь

Всероссийский телефон для женщин, пострадавших от домашнего насилия +7 800 7 000 600

Телефон доверия центра помощи пережившим сексуальное насилие "Сестры" +7 (499) 901 02 01

_Телефон доверия Московского кризисного центра помощи женщинам и детям +7 (499) 977 20 10 _

Центра по работе с проблемой насилия "Насилию.нет"

Сеть взаимопомощи женщин "Ты не одна"

Московский кризисный центр для женщин "АННА"