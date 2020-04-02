Выходные в России продлеваются до конца апреля

В России нерабочим будет весь апрель: президент Владимир Путин продлил режим борьбы с коронавирусом до 30-го числа.

Своё телеобращение глава государства начал со слов благодарности тем, кто в эти дни всё же остаётся на рабочем месте — в первую очередь медицинским работникам и волонтёрам.

Президент особо подчеркнул, что в нерабочие дни сохраняется заработная плата, и приоритет правительства — сохранение рабочих мест и доходов.

"Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, <...> для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран".

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Число жертв коронавируса в России достигло 30 человек. Общее число заболевших превысило 3500 — это жители 72 регионов. Президент предоставил полномочия местным властям самим решать, какие именно меры вводить, в соответствии с обстановкой.

"Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей. <...> А есть регионы, которых, к сожалению, всё меньше и меньше, где ещё не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений."

AP Kirill Zykov

Галина Полонская, Euronews:

_"Региональные власти получили карт-бланш, но тон задаёт Москва, где больше всего инфицированных коронавирусом. Уже ясно, что одна из приоритетных задач — удержать людей дома как минимум до конца апреля. Уже определились со штрафами: 4000 рублей за первое нарушение режима самоизоляции, 5000 за второе. А если это нарушение произошло за рулём, то автомобиль конфискуют и отправят на штрафстоянку".

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