Тегеран: лазерное шоу о коронавирусе

Один из символов иранской столицы, башня Азади, называемая ещё "Воротами в Тегеран", стала экраном для лазерного шоу-презентации о коронавирусе. Мэрия города посвятила его врачам, которые борются с COVID-19 как в Иране, так и во всём мире. При этом власти страны отмечают, что борются не только с коронавирусом, но и с "ещё более опасным санкционным вирусом".
Число жертв в Исламской республике достигло 3160 человек. В конце февраля Иран оказался в центре внимания СМИ из-за стремительного распространения инфекции, однако позже внимание сместилось на Европу и США.
В Иране действует запрет на междугородные поездки, закрыты учебные заведения и объекты религиозного паломничества, однако карантина в рамках населённых пунктов нет.
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