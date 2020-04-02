"Болеро" Равеля: карантинный и виртуальный вариант

Не выходя из своих квартир музыканты Национального оркестра Франции исполнили "Болеро" Мориса Равеля в сокращенной версии. На то, чтобы записать каждую партию и свести все воедино, потребовалось четыре дня. Запись выложили в YouTube. Музыканты говорят, что им очень не хватает публики. "Без вас мы просто не существуем" - восклицает литаврист Дидье Бенетти. А еще это способ снова почувствовать себя в коллективе во время карантина. Ограничительные меры были введены во Франции с 17 марта. Бенетти не смог забрать домой свою огромную установку. Поэтому, в отличие от коллег, ему пришлось импровизировать.