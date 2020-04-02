"Болеро" Равеля: карантинный и виртуальный вариант

Не выходя из своих квартир музыканты Национального оркестра Франции исполнили "Болеро" Мориса Равеля в сокращенной версии. На то, чтобы записать каждую партию и свести все воедино, потребовалось четыре дня. Запись выложили в YouTube. Музыканты говорят, что им очень не хватает публики. "Без вас мы просто не существуем" - восклицает литаврист Дидье Бенетти. А еще это способ снова почувствовать себя в коллективе во время карантина. Ограничительные меры были введены во Франции с 17 марта. Бенетти не смог забрать домой свою огромную установку. Поэтому, в отличие от коллег, ему пришлось импровизировать.
Другие No Comment
Туалетная бумага из пекарни: её тоже можно запасать!
"Коронавирусные" шлемы индийских полицейских
Фараоны советуют соблюдать карантин
Зарядкой по коронавирусу: тренер в Гамбурге вывел на балконы жителей целого района
В Идлибе налаживают пошив масок
Туалетная бумага из пекарни: её тоже можно запасать!
"Коронавирусные" шлемы индийских полицейских
Фараоны советуют соблюдать карантин
Зарядкой по коронавирусу: тренер в Гамбурге вывел на балконы жителей целого района
В Идлибе налаживают пошив масок
Снег на цветах сакуры
Масштабная дезинфекция в Москве
Япония: сакурой любоваться не запрещено
СОVID-19: молитва и благодарность
Десант военврачей из РФ приступил к работе в Италии
Улицы Лиона опустели из-за коронавируса
Литовские художники надели на памятники маски
Как в Ханое готовят "вирусный" коронабургер
Эстафета олимпийского огня в Японии отменена
Австралия: спасенных от пожаров коал выпускают на волю