Что делать во время карантина, чтобы не умереть со скуки?

Если долго сидеть в четырех стенах, кажется, легко сойти с ума и даже умереть со скуки. Но на самом деле время в изоляции - это отличный шанс сделать то, на что раньше не хватало сил и денег. Тем более возможностей для этого сейчас предостаточно.

Мы собрали в этом материале информацию об онлайн-экскурсиях, образовательных программах, трансляциях спектаклей, спортивных занятиях. Ко многим из них бесплатный доступ был открыт только на время карантина.

Театры:

В ближайшие дни вы сможете посмотреть на Youtube несколько шедевров Большого театра: "Марко Спада" 4 апреля, "Борис Годунов" 7 апреля и "Щелкунчик" - 10. Трансляции будут идти в прямом эфире. После этого записи останутся в свободном доступе еще сутки.

"Марко Спада" 4 апреля, "Борис Годунов" 7 апреля и "Щелкунчик" - 10. Трансляции будут идти в прямом эфире. После этого записи останутся в свободном доступе еще сутки. Спектакли "Тартюф" и "Золушка" можно посмотреть онлайн на Youtube-канале Малого театра в пятницу и в субботу.

Мариинский театр будет транслировать оперу "Евгений Онегин", балет "Спящая красавица", а также выступление оркестра, который исполнит симфонии Петра Чайковского.

Бесплатно прикоснуться к прекрасному можно на сайте Парижской оперы. Любой желающий может посмотреть онлайн "Лебединое озеро", "Золушку", "Севильского цирюльника", "Кармен", "Жизель" и другие великие постановки.

Свои архивы временно открыла Венская опера. Здесь в программе на ближайшую неделю - "Пер Гюнт", "Золушка", "Сон в летнюю ночь", "Богема", "Свадьба Фигаро" и др.

Ежедневные трансляции проводит и Метрополитен-опера: на сайте в 17:00 по североамериканскому восточному времени она показывает свои лучшие постановки.

Музеи:

Эрмитаж каждый день проводит в Instagram онлайн-экскурсии.

Третьяковская галерея еще зимой начала публиковать в Instagram видео, в которых рассказывается об отдельных картинах. Уже сейчас вы можете посмотреть 5-10-минутные ролики о полотнах "Явление Христа народу", "Богатыри", "Грачи прилетели", "Утро стрелецкой казни" и нескольких других. Также галерея ведет ежедневные онлайн-трансляции.

В группе в Facebook сотрудники Национальной галереи искусства в Вашингтоне проводят онлайн-экскурсии и рассказывают о шедеврах собрания.

Виртуальные туры, в том числе в формате 360°, также доступны на сайтах Лувра, лондонской Национальной галереи, галереи Уффици и многих других крупнейших музеев мира.

Онлайн-кинотеатры:

Сайт " КиноПоиск HD"* дает бесплатный доступ к тысячам фильмов и сериалов до конца апреля по промокоду POKAVSEDOMA.

дает бесплатный доступ к тысячам фильмов и сериалов до конца апреля по промокоду POKAVSEDOMA. Точно такое же предложение - от платформы more.tv (промокод - SIDIMDOMA).

(промокод - SIDIMDOMA). Онлайн-кинотеатры ivi.ru и Okko.tv предлагают оформить месячную подписку на 30 дней за 1 рубль.

Образовательные курсы:

Доступ ко всем подкастам и аудиоматериалам радио "Арзамас" будет бесплатным до 15 апреля по промокоду КАРАНТИН. Кроме того, огромное количество материалов по самым разным темам всегда можно найти на сайте "Арзамаса".

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Спортзалы:

Для тех, кто не может жить без спорта или боится поправиться во время карантина, многие фитнес-клубы предлагают занятия онлайн:

Сеть World class каждый день проводит прямые эфиры в Instagram и Youtube. Подключиться может любой желающий.

каждый день проводит прямые эфиры в Instagram и Youtube. Подключиться может любой желающий. Еще одна крупная российская сеть фитнес-клубов X-fit также устраивает онлайн-трансляции в Youtube.

также устраивает онлайн-трансляции в Youtube. По несколько десятков тренировок ежедневно в прямом эфире в Instagram проводит сеть Alex Fitness - от стретчинга до реггетона.

Для детей:

Мультфильмы, игры, познавательные материалы - все в свободном доступе в "Детской комнате "Арзамаса".

Интернет-сервис Amazon открыл бесплатный доступ к детским аудиокнигам, правда, пока послушать их можно только на английском, французском, испанском, итальянском, немецком и японском.

открыл бесплатный доступ к детским аудиокнигам, правда, пока послушать их можно только на английском, французском, испанском, итальянском, немецком и японском. С 9:00 до 17:00 Московский зоопарк ведет онлайн-трансляции из вольеров с обезьянами, а за большими пандами, кстати, можно наблюдать круглые сутки.

* Внимательно читайте условия подписки при введении промокодов, чтобы по окончании бесплатного доступа с вас не начали списывать деньги