COVID-19 в Германии: медики не в счёт?

В Германии коронавирусом нового типа заражены по меньшей мере две тысячи триста врачей и медсестер. Эти данные приводят немецкие журналисты. Эксперты Института имени Роберта Коха, который занимается исследованием инфекционных заболеваний, полагают, что число незарегистрированных случаев инфицирования еще выше.

В статистику включены только сотрудники больниц. Но есть еще частные кабинеты, лаборатории, и дома престарелых, где так же работает медицинский персонал.

"Печально и непостижимо, что в Италии и Испании есть достоверные данные о зараженных коронавирусом врачах, а в Германии нет", - возмущаются профсоюзы. На Апеннинах инфицированы 6500 врачей и медсестер. Итальянская медицинская ассоциация публикует список умерших коллег на своем сайте: там уже 66 имен.

Отсутствие тщательного сбора данных по федеральным землям Германии и сведение их в единый отчет, медики назвали провалом государственной и федеральной политики.