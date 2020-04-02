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Италия

Бергамо: те, кто лечат на дому

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 Кнарик Хачатрян
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Бергамо: те, кто лечат на дому
Авторское право  Claudio Furlan/LaPresse
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В Бергамо в регионе Ломбардия, одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса итальянских городов, специальная бригада врачей посещает инфицированных пациентов на дому. Медики должны носить защитную одежду и быть особенно внимательными к себе и к другим. Они говорят, что люди очень ценят их работу и выполняют все предписания.

Монике Пагани 32 года. Она - одна из тех, кто лечит заболевших, которые пока не нуждаются в госпитализации. :

"Когда мы навещаем пациентов, мы сосредотачиваемся на них, на их страхах, связанных с заражением, - говорит Моника. - Мы стараемся успокоить, подбодрить их. Пациенты и их родственники всегда рады нас видеть".

Число умирающих от COVID-19 в Италии, где зарегистрировано наибольшее число заражённых в Европе, стало медленно снижаться/ Cчитается, что кривая в настоящее время приобрела характер плато.

Премьер-министр Джузеппе Конте продлил режим жёсткого карантина еще на пару недель, отметив при этом, что пока не знает, когда можно будет ослабить принятые меры.

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