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COVID-19: ключ к пониманию распространения инфекции - в канализации?

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 Елена Караева  & Annabelle Murphy
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COVID-19: ключ к пониманию распространения инфекции - в канализации?
Авторское право  Gerald Herbert/AP2011
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Система тестирования на вирусоносительство пока недостаточно отлажена, по крайней мере, в Европе, поэтому эксперты полагают, что для предотвращения новых случаев массового заражения требуется выяснить, какими именно путями может распространяться вирус.

В Нидерландах отрабатывается одна из гипотез, там считают, что нужно проверять и сточные воды.

По словам профессора Национального института здравоохранения Нидерландов Аны Мариа де Роды Хусман, "сегодня нужно говорить о необходимости таких проверок в том числе и потому, что присутствие коронавируса в отходах подобного рода может свидетельствовать о начале эпидемии. С помощью этих данных вполне по силам установить существование новых очагов инфекции".

Профессор-эпидемиолог также подчеркивает, что высказанное предположение, если и когда оно будет доказано, может стать в дальнейшем одной из профилактических мер.

Такой способ раннего оповещения соответствующих служб может стать ключевым для предупреждения распространения инфекции в развивающихся странах, полагает профессор, руководитель исследований геномной эпидемиологии в Датском техническом университете Франк М. Аастрап: "Можно уже сегодня наладить эту систему раннего оповещения, отбирая образцы и затем отправляя их в центральную лабораторию, где и будут проводиться анализы. Это совсем не быстрый процесс, это не будет происходить в режиме реального времени, но это осуществимый план, когда вы забираете требуемые для проведения работы материалы, а сами исследовательские действия совершаются в центре наблюдения за эпидемиями, и там же могут быть выработаны рекомендации для властей и общества".

Из Нидерландов передает журналистка Euronews Аннабель Мерфи: "Сточные воды дают детальную информацию о наличии бактерий и вирусов, которые могут оказаться губительными для человека, и то, что присутствие в них возбудителя COVID-19 может быть установлено еще до начала эпидемии, вселяет надежду на обуздание распространения этой инфекции".

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