В Италии за сутки от коронавируса умерли 760 человек, число жертв почти достигло 14 тысяч - власти

В Италии за сутки от коронавируса скончались 760 чело век, число жертв почти достигло 14 тысяч. Италия остаётся на первом месте в мире по количеству смертей. Общее заражённых за всё время превысило 115 тысяч — более 18 тысяч из них уже здоровы.

Ранее в Риме выступали с сообщениями о том, что прирост новых случаев и смертей стабилизировался, эпидемия в стране достигла пика — но говорить о том, что он переходит в снижение, пока рано.

Карантин в Италии продлится по меньшей мере до 13 апреля. В четверг мэр Милана заявил, что даже если меры изоляции будут сняты, не исключён сценарий, при котором их придётся потом ввести вновь. Единственная гарантия безоговорочной отмены карантина, по словам градоначальника — изобретение эффективной вакцины против коронавируса нового типа. Её разработка ведётся в целом ряде стран, но исследования и испытания, по словам учёных, займут много месяцев.