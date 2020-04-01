Распознавание лиц с коронавирусом

В Москве следить за соблюдением карантина будет система распознавания лиц. В полном масштабе она должна заработать к концу недели. В базу данных будут вносить тех, у кого подтверждён коронавирус, а также тех, кто уже был пойман на нарушении карантина.

Подчёркивается, что медицинские маски, равно как и платки, шлемы и прочие подобные предметы, не помешают распознаванию лица. Авторы программы утверждают, что уровень ошибки — одна на 15 миллионов человек.

Александр Минин, генеральный директор NTechLab:

"Мы отдаём технологию и не влияем на то, как её можно использовать. Это технология, с которой работают правоохранительные органы для обеспечения безопасности. Дальше они вправе использовать её везде, где они хотят".

Фактически систему распознавания лиц власти российской столицы начали внедрять ещё несколько лет назад. Это вызвало большую обеспокоенность оппозиционеров и правозащитников.

Кирилл Коротеев, адвокат:

"Система распознавания лиц на сегодня нарушает закон Российской Федерации о персональных данных, потому что этот закон предполагает, что биометрическую информацию можно собирать только с согласия человека, за исключением редких случаев".

В феврале этого года московские студенты организовали акцию — они раскрашивают свои лица геометрическими фигурами. Не столько для того, чтобы найти паттерн, который обманывал бы нейросети, сколько для того, чтобы привлечь внимание общества к проблеме:

Дана Степанова, художница:

"Понятно, что главная функция видеонаблюдения — обеспечение безопасности в рамках города. Но я говорю о непрозрачности этой системы и о моём, как горожанина, непонимании, как эта система устроена и действительно ли она меня защищает".

Власти России уверены, что чрезвычайная ситуация глобального масштаба требует и чрезвычайных мер. Так, в среду в Минкомсвязи объявили о создании системы, которая будет отслеживать россиян с подтверждённым диагнозом с помощью геолокации мобильных телефонов. Предполагается таким образом определять сеть контактов заболевших и предупреждать окружающих об опасности заражения.