Туалетная бумага из пекарни: её тоже можно запасать!

Если это выглядит, как туалетная бумага, размером с рулон туалетной бумаги и цветом как туалетная бумага — но пахнет марципаном?
Рулоны немецкого пекаря Тима Кортюма расходится как горячие пирожки — тем более что это и есть кексы в виде дефицитного сегодня продукта.
Тим и его коллеги начинали с десятка "рулонов" в день, как дань потребительской панике несколько недель назад. Теперь ежедневный выпуск кексов превышает 800 штук. Пекарь уверяет, что его изделие тоже можно запасать впрок!
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