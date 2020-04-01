Туалетная бумага из пекарни: её тоже можно запасать!

Если это выглядит, как туалетная бумага, размером с рулон туалетной бумаги и цветом как туалетная бумага — но пахнет марципаном?

Рулоны немецкого пекаря Тима Кортюма расходится как горячие пирожки — тем более что это и есть кексы в виде дефицитного сегодня продукта.

Тим и его коллеги начинали с десятка "рулонов" в день, как дань потребительской панике несколько недель назад. Теперь ежедневный выпуск кексов превышает 800 штук. Пекарь уверяет, что его изделие тоже можно запасать впрок!