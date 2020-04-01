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США

COVID-19: "Нас ждут очень тяжелые 2 недели"

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 Елена Караева
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COVID-19: "Нас ждут очень тяжелые 2 недели"
Авторское право  John Minchillo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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За последние сутки от коронавируса каждый час умирали 36 американцев, число летальных исходов за день составило 865 человек.

Всего от КОВИД-19 умерли в США свыше 4 тысяч зараженных.

Еще в понедельник один из самых известных и цитируемых в мире вирусологов, профессор Энтони Фаучи предрекал, что от инфекции коронавируса может погибнуть 200 тысяч жителей США, но эти цифры были пересмотрены - и в сторону увеличения почти на четверть.

Этой оценки придерживаются, в частности, сотрудники Национального института эпидемий и инфекций, который возглавляет профессор Фаучи.

На брифинге в Белом доме Дональд Трамп призвал нацию готовиться к худшему: "Предстоящие две недели будут невероятно тяжелыми. Мы увидим свет в конце туннеля, но эти 14 дней будут очень страшными".

Профессор Энтони Фаучи - на фото слева, рядом с вице-президентом США Майклом Пенсом

Инвесторы в Нью-Йорке разделяют точку зрения американского лидера, индекс Доу-Джонса за прошлую сессию опустился на 400 пунктов, а биржевые результаты первого квартала текущего года оказались худшими за всю историю торгов на Уолл-стрит.

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