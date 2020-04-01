COVID-19: будут ли больных европейцев отслеживать с помощью мобильных приложений?

Замедлить или даже остановить распространение коронавируса с помощью мобильных приложений, позволяющих отслеживать передвижения людей. В Южной Корее, Сиyгапуре и Китае этот метод борьбы с инфекцией принес свои плоды. Опытом заинтересовались в Старом Свете. Однако возможно ли такое в Европе? Специалист по базам данных Дарраг О````` `Брайан говорит, что в европейских государствах внедрение подобной практики тесно связано с правовыми аспектами:

"Что мы можем сделать здесь, на Западе? Обратить внимание на то, что сработало у них. Посмотреть, какие механизмы они (на Востоке) используют на местах, какие способы проверок. И уже затем на основе этих знаний мы снова можем задуматься об аналогичных мерах контроля, если это будет необходимо, но не нарушая при этом наши основные права, придерживаясь европейских ценностей. Потому что, если мы решим, что в период нынешнего кризиса этими ценностями можно пожертвовать, то в будущем (а кризисы неизбежно случатся) мы вообще откажемся от того, за что так долго боролись".

Используемое в Сингапуре приложение TraceTogether, основанное на технологии Bluetooth, в рамках борьбы с эпидемией, принесло положительные результаты. Разработчик программного обеспечения, профессор Джон Кроукрофд, считает, что польза для здоровья перевешивает риски кражи данных:

"На самом деле, в последние несколько лет, в Великобритании и по всей Европе, принимались законодательные меры по защите личных данных и частной жизни. Действовали на опережение. Я думаю, если использование данных оправдано, если это все будет тщательным образом контролироваться, осуществляться с полной прозрачностью, с согласия пользователей, люди воспримут все нормально. Поймут, что дальше этих мер не пойдет. Думаю, в таком случае, все будет в порядке. Но гарантировать сложно".

С помощью мобильных приложений можно установить максимальный круг лиц, с которыми общался зараженный пользователь. Для этого необходимо проводить массовое тестирование населения.

Эйко Йонеки, разработчик ПО: "После того, как этот карантинный период закончится, несомненно будет вторая волна. Но вы не можете держать людей на карантине шесть месяцев или год. Поэтому, чтобы свести к минимуму экономический и социальный ущерб, я думаю, что эти приложения действительно могут быть полезны".

Чтобы система работала, подчеркивают эксперты, обязательны согласие инфицированных коронавирусом людей и поддержка населения в целом.