COVID-19: как объединять усилия?

В настоящий момент всего инфицированных коронавирусом на планете насчитывается почти 860 тысяч человек, летальным исходом заражение закончилось для свыше 42 тысяч пациентов.

Глава объединенных наций Антониу Гутерреш призывает страны принимать решения о противодействии пандемии COVID-19 вместе.

Это планетарное бедствие, оно касается или коснется всех, поэтому и координация действий тоже должна быть глобальной. Чтобы противостоять распространению болезни, нужны деньги, я думаю, что на это требуется потратить никак не меньше 10% от мирового ВВП. Богатые страны в меньшей степени нуждаются в поддержке, но они могут поделиться своими ресурсами со государствами, чья экономика бедна Антониу Гутерреш Генеральный секретарь ООН

На европейском континенте Италия по-прежнему остается первым основным очагом распространения инфекции. От вызванной заражением болезни погибли без малого 12 с половиной тысяч человек. Статистика показывает, что пик эпидемии, судя по всему, уже позади.

Директор НИИ здравоохранения страны Сильвио Брусаферро полагает, что успокаиваться рано: "Мы достигли так называемого плато. Нужно следить за цифрами еще несколько дней, чтобы наша оценка подтвердилась. Но это отнюдь не означает, что с эпидемией мы справились. Как только цифры пойдут вниз, за развитием ситуации нужно смотреть еще внимательнее".

Испания догоняет Италию как по показателям инфицированных, так и по цифрам умерших от вируса. Пока количество летальных исходов только растет.

Франция тоже оказалась в сложной ситуации, почти 500 умерших только за прошедшие сутки, премьер-министр Эдуар Филипп несколько дней назад подчеркнул, что не стоит ожидать смены вектора по крайней мере, в течение ближайших двух недель.

В Британии зарегистрирована первая от COVID-19 кончина ребенка, 13-летнего подростка, у которого, как сообщается, не было сопутствующих заболеваний.

Тяжелая ситуация на африканском континенте, где власти многих стран, стараясь избежать дальнейшего распространения инфекции, вводят строгие карантинные меры.

Работающие в секторе Газа медики жалуются на отсутствие лекарств, и это, по их словам, может привести к гуманитарной катастрофе.

Судя по всему, единственным континентом, свободным от инфекции, стала Антарктида, двухсотлетие открытия которой русскими мореплавателями отмечалось в январе.