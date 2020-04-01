Поборовшие COVID-19

Грациелла Сонзонни - одна из тех жителей итальянского Бергамо, кто поборол COVID-19. Она покинула отделение интенсивной терапии местной больницы и доставлена в гостиницу, где медсёстры ухаживают за ней и за другими такими пациентами.

С начала года до конца марта в провинции Бергамо погибло на 5 тысяч человек больше, чем за тот же период времени в прошлом году.

"Вы лежите в кровати с подключённым аппаратом, через который поступает кислород, и чувствуете, что у вас перехватывает дыхание, - рассказывает Грациелла о пережитом. - _И вы понимаете, что это, может быть, ваш последний вздох. Когда мы из этого выкарабкаемся, я крепко обниму всех родных, чтобы они поняли, как сильно я их всех люблю. Мой маленький правнук... Как же я по ним всем скучаю!" _

Анри Марше в свои 90 лет совсем не беспокоился, когда у него появилась лихорадка, до тех пор, пока у не начались проблемы с дыханием. Мужчине в течении нескольких дней оказывали респираторную поддержку, но в реанимационное отделение переводить не стали.

У жены Анри, Моники, тест на коронавирус также дал положительный результат.

"Мне позвонили из больницы в два часа ночи, - говорит Моника Марше.- Сказали, что дела обстоят плохо, и что нужно быстро собираться (...)В больнице нас уже ждали, меня направили в отделение, переодели с ног до головы и доставили в палату. Там я смогла наконец обнять его. И мы остались вдвоём".

"Была одна ночь, во время которой я, казалось, побывал на том свете: ничего не сознавал", - вспоминает её супруг.

По статистике, большинство заболевших COVID-19 выздоравливают. В Китае через месяц после введения карантина число выздоравливающих превысило число новых случаев заражения. На это теперь надеются и другие страны.