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Великобритания

Британцев просят не расслабляться

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 Ирина Шелудкова
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Сотрудники больницы святого Томаса в Лондоне.
Сотрудники больницы святого Томаса в Лондоне.   -   Авторское право  AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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В Великобритании за сутки число летальных исходов из-за коронувируса составило 381 — самый большой прирост с начала эпидемии. Общее число жертв — 1789. До этого дня в британскую статистику включались только смерти людей с подтвержденным диагнозом, скончавшихся в больницах страны. Теперь учитываются все случаи, в том числе если человек умер у себя дома.

Министр по особым поручениям Майкл Гоув сообщил: "Есть признаки того, что в результате соблюдения социального дистанцирования мы сможем снизить темпы распространения инфекции. Но сейчас абсолютно не то время, когда можно представить, что появилась возможность расслабиться либо снизить напряжение".

В графстве Ноттингемшир проводится эксперимент — медицинские работники могут сдавать тест на коронавиру , не выходя из автомобиля.

Всего в Великобритании было проведено около 140 тысяч анализов на инфекцию, выявлено свыше 25 тысяч случаев заражения. Власти хотят проводить 25 тысяч тестов в день, но осуществить этот план удастся только к концу апреля.

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