Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Комментарии
 Ирина Шелудкова  & Euronews
euronews_icons_loading
Virus Outbreak Russia
Virus Outbreak Russia   -   Авторское право  Alexei Druzhinin/AP
Размер текста Aa Aa

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусной инфекцией. О том, что тест дал положительный результат он подтвердил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций".

Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо....

Publiée par Denis Protsenko sur Mardi 31 mars 2020

На прошлой неделе инфекционную больницу в Коммунарке посещал президент Владимир Путин и общался с Проценко и персоналом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у президента все в порядке, его регулярно тестируют на коронавирус.

Государственная дума во вторник приняла пакет т.н. "антивирусных законов", которые касаются, в частности, обеспечения гражданам дополнительных выплат. Одобрены поправки, ужесточющие ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. А Мосгордума в среду рассмотрит законопроект об установлении ответственности за нарушение жителями города режима самоизоляции

За последние сутки в 24 регионах России зарегистрировано 500 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Большая часть из них выявлена в Москве. За весь период вспышки заболевания зафиксировано 17 летальных исходов. Заражены свыше 2330 человек.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.