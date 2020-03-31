COVID-19 в России: #боремсявместе

Помочь тем, кто борется с коронавирусом и спасает жизни людей... Сотрудники Performance Group, российского производителя готовых рационов здорового питания, бесплатно готовят блюда для врачей. Завтраки, обеды и ужины отправляют в московский НИИ имени Склифосовского и Санкт-Петербургскую городскую больницу № 40. Организовать доставку помогает благотворительный фонд DOSTYP. Кормить медиков компания намерена до тех пор, пока не нормализуется эпидемиологическая ситуация.

Артур Зеленый, основатель Performance Group: "Я считаю, что это мой долг помогать. Раз уж мы зашли на нишу здорового питания, доставляем его, мы должны помогать в тяжелое время. Я вообще считаю, что мир сейчас находится в том состоянии, когда все должны сплотиться. Должны сплотиться коммерсанты, предприниматели, врачи, население".

Проект с хештегом #боремсявместе инициирован и координируется DOSTYP. Организация обратилась с призывом к бизнесу оказать помощь врачам. И просьбу услышали. В Москве и Санкт-Петербурге к проекту присоединились порядка двадцати пяти компаний.

Анастасия Эндельгардт, основатель фонда DOSTYP: "Я стала определенным контактом между женами и врачами. Они мне звонят и спрашивают, Настя, как они там? Как фронтовой подруге. Потому что они домой не приезжают вот уже много дней. Или приезжают, но только для того, чтобы переодеться и поехать дальше. Не спят. Или спят, но прямо на работе".

Число случаев заражения коронавирусом в России приближается к 1900. Выздоровели около 70 человек. Умерли по меньшей мере девять. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфицирование коронавирусом остаются боле 200 тысячи человек.