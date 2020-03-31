Италия: ещё 837 погибших и надежды пройти пик эпидемии

Эпидемия в Италии, возможно, достигла пика - во всяком случае, на это позволяет надеяться динамика новых заражений.

Пока же число жертв короновируса продолжает быстро расти. За минувшие сутки скончались 837 итальянских пациентов с диагностированной COVID-19. Общее число погибших от эпидемии в этой стране достигло 12 428 человек.

При этом Глава Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро обратил внимание на данные о числе новых заражений, которые, по его словам, указывают на "выравнивание" хода эпидемии. Если эти надежды оправдаются, статистика новых заражений продолжит постепенно снижаться.

За сутки выявлены ещё 4053 инфицированных итальянца. Больными считаются 77 635 пациентов. В общей сложности, включая выздоровевших и скончавшихся людей, число зарегистрированных в Италии случаев новой коронавирусной инфекции составило 105 792.

В Ломбардии, где итальянским властям помогают российские мобильные комплексы дезинфекции и мобильные лаборатории, впервые отмечено небольшое снижение числа пациентов в палатах интенсивной терапии.

Ватикан, в котором насчитывается шесть инфицированных, присоединился к итальянскому дню траура - флаги города-государства были приспущены в знак солидарности с теми, кого затронула эпидемия и с теми, кто ведёт с ней борьбу.