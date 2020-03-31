Новая военно-морская операция в Средиземном море

Совет ЕС официально дал старт военно-морской операции IRINI в Средиземном море - она призвана обеспечить соблюдение международного эмбарго на поставки оружия в Ливию. Будут применяться средства спутникового, воздушного и морского наблюдения. Подозрительные суда в международных водах у побережья Ливии будут досматриваться.

О начале операции объявил в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель:

"Рад сообщить, что страны-члены ЕС договорились обо всех конкретных деталях, необходимых для начала операции IRINI. Мы неоднократно заявляли, что единственный путь к завершению ливийского кризиса - это политическое решение при соблюдении эмбарго ЕС и ООН на поставки оружия".

Обязательство поддерживать это эмбарго взяли на себя в январе участники Берлинской конференции по Ливии. Операция IRINI, что по-гречески означает "мир", намечена пока на один год, будет координироваться из Рима и должна способствовать прекращению ливийского вооружённого конфликта, который в последние дни, несмотря на пандемию, вспыхнул с новой силой.