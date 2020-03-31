Сектор Газа: коронавирус обернется катастрофой

Распространение коронавирусной инфекции в секторе Газа может привести к катастрофе, предупреждают гуманитарные организации. Эта территория на берегу Средиземного моря - одна из самых густонаселенных в мире. Порядка двух миллионов человек здесь живут в условиях многолетней блокады со стороны Израиля. Система здравоохранения развита слабо. В больницах не хватает необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких.

Рами аль Абдаллах, глава департамента по контролю за инфекционными заболеваниями: "Мы сталкивались и сталкиваемся с огромной проблемой. Речь идет о продовольственной безопасности. Кто поможет 70% палестинцев, бедным семьям? Хотя, на самом деле, сейчас беспокоят две вещи. Я еще имею ввиду и общественное здоровье. Все это тесно связано между собой. Если вводить очень строгие ограничения, кто будет семьям доставлять еду?"

Чтобы сдержать эпидемию, местные власти закрыли учебные заведения, мечети, кафе, спортивные клубы, залы для свадеб и траурных мероприятий. Перемещение людей ограничено, что по мнению представителя ООН, сделало жизнь обитателей сектора еще сложнее.

Аднан Абу Хасна, представитель БАПОР: "Приблизительно 70% живущих здесь людей находятся в бедственном положении. У них нет возможности обеспечить своим семьям ежедневное двухразовое питание. Нынешний кризис лишь усугубил ситуацию. Большинство населения анклава - беженцы, 75%. Их жизнь зависит от нашей помощи".

В надежде свести к минимуму число случаев инфицирования, санитарные группы проводят дезинфекцию на улицах и рынках Газы. Согласно оценке бюро Всемирной организации здравоохранения в Газе, сектор сможет самостоятельно справиться только со ста первыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. Затем потребуется поддержка извне.