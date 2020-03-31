Пир во время коронавируса

Кому каратин - а кому небывалая вольница. Жители города Лландидно в Северном Уэльсе наблюдали из окон, как стадо счастливых коз, пользуясь отсутствием на улицах людей, попаслось в их садах и огородах.

Продюсер одного из новостных каналов Манчестера Эндрю Стюарт снял на видео "захват" города и делится впечатлениями:

"Когда на улицах почти никого не осталось, козы воспользовались этим шансом и получили все, что хотели. И так как было очень тихо, никто и ничто их не могло напугать, они, ни о чем не беспокоясь, просто начали есть все, до чего смогли дотянуться".

В Великобритании меры карантина введены неделю назад. Владелец животных, судя по всему, решил, что козам в такой ситуации ничего не угрожает и выпустил их на "вольные хлеба".