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США

COVID-19: капитан Америка спешит на помощь

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 Елена Караева
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COVID-19: капитан Америка спешит на помощь
Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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США намерены в короткое время не только полностью покрыть собственные потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких, но и организовать поставки этого оборудования в другие страны, об этом сообщил президент страны: "Я не знаю, видели ли вы это сообщение или нет, но Ford только что объявил, что они вместе с подразделением General Electric намерены выпустить 50 тысяч аппаратов ИВЛ менее чем за три месяца. И это не считая других производителей, которые намерены задействовать свои промышленные мощности. Таких компаний - не меньше девяти. Это более чем достаточно для покрытия наших собственных нужд, так что мы будем направлять аппараты ИВЛ в Италию, во Францию, в Испанию, где в настоящий момент - колоссальные проблемы с обеспечением такого рода оборудованием. Поможем мы и другим странам".

Всего в США в настоящий момент насчитывается свыше 164 тысяч зараженных коронавирусом, больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Нью-Йорке, где инфицированными оказались более 900 сотрудников городской полиции. Свыше 3 тысяч человек от КОВИД-19 скончались, примерно столько же находятся в реанимации, карантинные меры будут действовать на территории страны до 30-го апреля.

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