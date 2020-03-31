Новый антирекорд в Испании

Тяжёлая эпидемиологическая обстановка в Испании и новый антирекорд: за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 849 человек, общее число жертв с начала эпидемии составляет 8189. За прошедший день на треть увеличилось число выявленных случаев заражения— свыше 9000.

Всего в королевстве обнаружено более 94 тысяч инфицированных. В минздраве подчеркнули, что столь резкий скачок в заболеваемости связан с накоплением неучтенной статистики за выходные, общий тренд на снижение темпов сохраняется.

Фернандо Симон, директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при министерстве здравоохранения Испани:

"Мы знаем, основываясь на собранных данных, что в отчётности отражаются цифры, которые обычно немного ниже реальных показателей, и подсчёт проводится с небольшими задержками, поэтому сегодня мы видим прирост по сравнению с субботой и воскресеньем, но в последние дни мы наблюдаем устойчивую тенденцию стабилизации эпидемической кривой".

Вооружённые силы Испании помогли создать 16 полевых госпиталей на территории всей страны. Один из самых крупных расположился в Мадриде в выставочном комплексе ИФЕМА.

Минздрав Испании заявляет, что пик распространения коронавирусной инфекции наступит в ближайшее время. В связи с этим беспокойство ведомства вызывает возможная нехватка отделений реанимаций По меньшей мере в шести автономных сообществах страны заняты уже все блоки интенсивной терапии. Во вторник из Китая в королевство прибыл второй самолет с 30 тоннами защитных масок и другого медицинского инвентаря.