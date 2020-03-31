Франция: треть пациентов в реанимациях - моложе 60 лет

Резкий рост числа умерших и заболевших COVID-19 во Франции: за сутки здесь скончались 499 человек и были выявлены более 7500 новых заражений.

Крупнейшим очагом остаётся восток страны. Отсюда специальными поездами вывозят пациентов, чтобы немного разгрузить больницы. Часть больных эвакуируют в соседние страны.

Болезнь протекает тяжело не только у пожилых людей. Глава Генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон сообщил, что треть пациентов во французских реанимациях моложе 60 лет. Шестидесяти восьми пациентам в критическом состоянии не исполнилось и тридцати.

Обязательный режим самоизоляции действует во Франции с середины марта — недавно он был продлён по меньшей мере до 15 апреля. Общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, превысило во Франции 3,5 тысячи человек.