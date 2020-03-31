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Франция

Франция: треть пациентов в реанимациях - моложе 60 лет

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  Денис Локтев
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Virus Outbreak France
Virus Outbreak France   -   Авторское право  Jean-Francois Badias/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Резкий рост числа умерших и заболевших COVID-19 во Франции: за сутки здесь скончались 499 человек и были выявлены более 7500 новых заражений.

Крупнейшим очагом остаётся восток страны. Отсюда специальными поездами вывозят пациентов, чтобы немного разгрузить больницы. Часть больных эвакуируют в соседние страны.

Болезнь протекает тяжело не только у пожилых людей. Глава Генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон сообщил, что треть пациентов во французских реанимациях моложе 60 лет. Шестидесяти восьми пациентам в критическом состоянии не исполнилось и тридцати.

Обязательный режим самоизоляции действует во Франции с середины марта — недавно он был продлён по меньшей мере до 15 апреля. Общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, превысило во Франции 3,5 тысячи человек.

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