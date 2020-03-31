Пандемия жестокости: в мире резко увеличилось число случаев домашнего насилия

С началом эпидемии коронавируса власти разных стран призывают граждан к самоизоляции, называя дом самым безопасным местом. Действительно, риск заразиться у тех, кто не выходит на улицу, намного ниже, но далеко не для всех дом оказался "самым безопасным местом".

Cпецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович заявила, что из-за введения карантина в разных странах может увеличиться число случаев домашнего насилия. Она призвала власти принять дополнительные меры для помощи жертвам.

Во Франции число случаев насилия увеличилось на 30%

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что за время карантина, объявленного две недели назад, в стране на 30% увеличилось число случаев домашнего насилия. В одном только Париже цифра выросла на 36%.

Жертвами домашнего насилия во Франции каждый год становятся около 220 тысяч женщин. Это один из самых высоких показателей в Европе. По официальным данным, каждые три дня одна женщина погибает от рук нынешнего или бывшего партнера.

Кастанер пообещал, что в ближайшее время власти разработают новые меры защиты. К примеру, женщины смогут обратиться за помощью, придя в аптеку.

Манифестация против домашнего насилия во Франции. 23 ноября 2019 года AP

Ситуация обострилась во всем мире

Число случаев домашнего насилия резко выросло и в Китае. По словам Ван Фея, руководителя неправительственной организации в провинции Хубэй, помогающей жертвам насилия, за время эпидемии количество обращений выросло вдвое.

Он связывает это с двумя факторами: с общей напряженностью, вызванной затянувшимся карантином, и финансовыми проблемами, с которыми столкнулись сейчас многие семьи.

Ситуация обострилась и в Бразилии. "Количество обращений увеличилось на 40-50%, и это притом, что и раньше цифры были очень высокие", - сообщила в интервью каналу Globo судья из Рио-де-Жанейро Адриана Мелло, которая специализируется на делах, связанных с домашним насилием.

Тревогу бьют и правозащитники из Италии и Испании. Особое беспокойство у них вызывает тот факт, что из-за карантина женщины часто не могут остаться одни, чтобы позвонить в полицию. В связи с этим в обеих странах было решено уделить особое внимание онлайн-помощи.

Милан, Италия. 16 января 2020 года AP

Что делать женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, придумали власти Канарских островов: жертвам домашнего насилия достаточно попросить в аптеке "Маску-19". По этому кодовому слову фармацевты поймут, что женщине нужна срочная помощь.

В Германии лидер "зеленых" в бундестаге Катрин Дагмар Гёринг-Эккардт также выразила беспокойство за судьбу тысяч женщин, которые остались под одной крышей с агрессорами. Политик призвала немецкие власти переделать пустующие сейчас отели и гостевые дома в кризисные центры для жертв домашнего насилия.

"Над стариками издеваются их собственные дети"

Зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что с введением ограничительных мер разработчики законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия начали получать больше жалоб не только от женщин, но и от пожилых людей: "Над ними издеваются их собственные дети, вымещая свою неудовлетворенность жизнью, отбирая пенсии".

Акция в поддержку закона о профилактике семейно-бытового насилия. 25 ноября 2019 года AP

По словам Пушкиной, домашнее насилие для агрессора - это способ разрядки. В обычное время он может переключить внимание на повседневные заботы, находясь на работе, в спортзале, на улице и в других общественных местах.

Карантин в четырех стенах послужит для насильника 100%-ным триггером для вымещения злости на жертве, в том числе учитывая особенности складывающейся непростой экономической ситуации и паники вокруг мировой пандемии Оксана Пушкина Зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

"Никто не считает [сколько случаев насилия зафиксировано], и пока не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия, ситуация не изменится. У профильного ведомства - МВД РФ - просто нет методики определения, что относить к домашнему насилию и, соответственно, как определить количество жертв, пострадавших от него", - говорит Оксана Пушкина.

Зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина Архив

Ситуация в России, по словам депутата, осложняется тем, что в стране практически нет кризисных центров: в РФ их всего 15, и многие закрылись на карантин, а Швеции, к примеру, 200.

Помимо этого, как говорит Пушкина, у полицейских сейчас мало времени, чтобы заниматься проблемами жертв семейно-бытового насилия: стражам правопорядка нужно следить за тем, как россияне соблюдают карантинные меры. "Работы стало больше, а штат сотрудников и законодательство по отношению к жертвам домашнего насилия не изменились".