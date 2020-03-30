Великобритания готовится к пику эпидемии коронавируса

В Великобритании коронавирусная инфекция диагностирована у более чем 22 тысяч человек, число жертв превысило 1400. Рост заболеваемости заставляет британские власти ускорить подготовку дополнительных отделений интенсивной терапии для приёма пациентов. Основным очагом распространения инфекции остается Лондон.

"В столице мы ещё не подготовили все возможные площадки, но появляется всё больше и больше больничных мест. Прежде всего мы используем операционные и послеоперационные палаты, там аппарты искусственной вентиляции лёгких уже применялись раньше и готовы к подключению пациентов в тяжёлом состоянии", — сообщил Стивен Поуис, главный врач Национальной службы здравоохранения Англии.

Правительство разворачивает и новые полевые госпитали, так, в конгресс-центре в Лондоне могут разместиться 4000 пациентов. Два выставочных центра в Бирмингеме и Манчестере возьмут на себя роль вспомогательных больниц во время пика эпидеми.

Премьер-министр Борис Джонсон и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок находятся в самоизоляции из-за положительных результатов теста на коронавирус, но продолжают контролировать осуществление мер реагирования на эпидемию и проводят совещания в режиме видео-конференции.

Борис Джонсон также опубликовал в интернете обращение к граждана: "Спасибо всем, кто вызвался помочь Национальной службе здравоохранения, вас очень много! Уже около 20 тысяч бывших сотрудников сообщили, что могут вернуться — врачи и медсестры. Это вызывает восхищение! И ещё 750 тысяч человек записались в волонтёры, чтобы помочь нам справиться с этим кризисом".

По оснащению больниц аппаратами ИВЛ и реанимационными койками Великобритания значительно отстаёт от многих других стран Европы, включая Италию, Испанию и Германию. Власти обещают, что в ближайшее время в распоряжение британских врачей поступит по меньшей мере 26 тысяч аппаратов. Местные компании модифицируют производство, чтобы присоединиться к общенациональным усилиям по увеличению числа доступных в больницах аппаратов.