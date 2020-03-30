COVID-19 в Испании: в одной семье - шесть инфицированных

Европейский континент болен COVID-19 и пока не выздоравливает. Больше всех страдают Италия и Испания. Именно на эти страны приходится более половины от всех смертей в мире, причиной которых стал коронавирус нового типа. Символ трагедии - мадридский каток. Сюда привозят тела умерших - больничные морги переполнены.

Энкарни Кальваче выходит из дома лишь по одной причине - принести обед сестре, больной COVID-19. В семье коронавирусом инфицированы шесть человек. Отец Энкарни скончался от пневмонии. Мать лежит в больнице.

Энкарни Кальваче: "Ощущение такое, что как будто вглядываешься в море и видишь волну далеко-далеко. И вдруг, то, что казалось таким далеким, неожиданно возникает прямо перед тобой. Это просто нас подкосило, сбило с ног".

Чтобы избежать заражения, родственники больных не могут быть с ними и в последние минуты их жизни.

Энкарни Кальваче: "У меня не было возможности ни попрощаться с умирающим отцом, ни обнять маму, которая лежит в другой больничной палате. Это очень тяжело".

Энкари написала отцу послание, которое пациенту зачитала медсестра.

Энкарни Кальваче: "Врачи и медсестры делают все, чтобы помочь нашим близким. Выкладываются на тысячу процентов. Они с нашими родными там, где мы не можем находиться из-за карантина. Это очень важно, это нас успокаивает"

Психологи ищут способ помочь тем, кто не смог проститься со своими умирающими родственниками.

Хосе Карлос Бермехо, психолог: "Люди чувствуют себя бессильными и беспомощными. Они опустошены. Но как обещать то, что ты не сможешь сделать: находиться у постели больного близкого тебе человека, особенно в последние часы его жизни".

Хосе Карлос Бермехо позволяет нам слушать музыку, предназначенную для похорон. Цифровая церемония заменит традиционные похороны.

Хосе Карлос Бермехо, психолог: "Как сказать человеку, мол я рядом, я с тобой, я люблю тебя... Как мысленно установить связь с тем, кто в настоящее время лежит на больничной койке? Мы помогаем вызвать у людей здоровые эмоции и реакции с помощью современных технологий".

Хайме Веласкес, Еuronews: "Из-за угрозы распространения коронавируса, траурные процессии и похороны не проводятся. Пандемия лишила людей возможности проводить близких в последний путь. Этот каток в Мадриде переоборудован во временный морг".

Как и многие другие европейцы, испанцы переживают потери в условиях самоизоляции и карантина, которые возможно, как бы странно это не звучало сделают людей ближе.