Китай: как выздоравливает Ухань

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки эпидемии коронавируса, жизнь возвращается в нормальное русло.

Постепенно возобновляет работу общественный транспорт. Открываются супермаркеты. К торговому центру Plaza очередь растянулась на сотни метров: люди стараются соблюдать безопасную дистанцию. Многие носят маски.

В минувшие выходные в Ухани, как утверждают местные власти, не было зарегистрировано ни одного нового подтвержденного случая заражения COVID-19.

Вместе с тем, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность распространения эпидемии в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за числа завезенных случаев коронавируса. Их более 700.

По данным ведомства, с начала эпидемии в Китае выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тысяч. Официальный показатель смертности от заболевания в КНР - 4%.