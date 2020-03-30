Срочная новость
This content is not available in your region

Китай

Китай: как выздоравливает Ухань

Комментарии
 Ирина Александрова
euronews_icons_loading
Китай: как выздоравливает Ухань
Авторское право  AFP
Размер текста Aa Aa

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки эпидемии коронавируса, жизнь возвращается в нормальное русло.

Постепенно возобновляет работу общественный транспорт. Открываются супермаркеты. К торговому центру Plaza очередь растянулась на сотни метров: люди стараются соблюдать безопасную дистанцию. Многие носят маски.

В минувшие выходные в Ухани, как утверждают местные власти, не было зарегистрировано ни одного нового подтвержденного случая заражения COVID-19.

Вместе с тем, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность распространения эпидемии в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за числа завезенных случаев коронавируса. Их более 700.

По данным ведомства, с начала эпидемии в Китае выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тысяч. Официальный показатель смертности от заболевания в КНР - 4%.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Видеомонтаж • Алексей Доваль

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.