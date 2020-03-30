В России ужесточаются правила карантина, нарушителям грозят штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали указы о введении режима самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. "В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких", - сказал Мишустин.

С 30 марта в России в соответствии с указом президента Владимира Путина началась нерабочая неделя. Ранее в стране закрылись торговые центры и развлекательные учреждения. С 28 марта по 5 апреля кафе и рестораны могут обслуживать посетителей только навынос, а также осуществлять доставку. Правительство также утвердило список товаров первой необходимости, которые должны оставаться в свободной продаже.

"Также ужесточается ответственность за нарушение карантинных мер, правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях", - сказал Мишустин. Соответствующие поправки для граждан, должностных и юридических лиц должны быть введены в Кодекс об административных правонарушениях в понедельник.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки в КоАП. Согласно законопроекту, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, если должностное лицо - от 50 до 150 тысяч рублей, если юридическое лицо - от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Те решения, которые были приняты президентом, правительством, были абсолютно оправданы, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших", - сказал он.

В России уже около двух тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, большинство из них - в Москве. На лечение заболевших в понедельник правительство выделило дотацию в размере 33,4 млрд рублей. Предполагается, что эти средства получат 77 регионов на организацию дополнительных койко-мест в больницах и дополнительное медицинское оборудование. На закупку автомобилей скорой помощи из резервного фонда Правительства будет предоставлено 5,2 млрд рублей.