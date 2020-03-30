Инга + Карстен: любовь на границе

Для любви нет преград. Ей... Впрочем, какая разница, сколько? И он такого же возраста. Она - подданная Дании. Он - гражданин Германии. Инга и Карстен познакомились и влюбились. И на тебе, коронавирус, карантин, закрытые границы. Пара встречается у пограничного перехода, у реки Вид. Она приезжает на машине. Он - на велосипеде. Почему бы не выпить в хорошей компании, соблюдая безопасную дистанцию?

Когда они познакомились, Инга рассказала Карстену, что несколько лет назад осталась вдовой.

Карстен: "Я тогда два года, как был без жены. Так, чего нам было ждать? Тогда как-то спокойно было. Я взял ее за руку, предложил ей сеть в авто. Потом цветы преподнес".

Завязались отношения, которые длятся вот уже два года. Обняться сейчас Инга и Карстен не могут. Так и сидят по разные стороны границы. Обсуждают новости, говорят о жизни и желают всем здоровья.