Италия: за сутки от Covid-19 умерли 812 человек, отмечено рекордно низкое число заражений - 1648

Число умерших от последствий коронавируса в Италии за сутки составило 812 человек, превысив 11 тысяч с начала эпидемии. Общее число заразившихся - более 100 тысяч человек, сообщили в понедельник в Департаменте гражданской защиты.

При этом за последние сутки зарегистрировано рекордно низкое число новых случаев заражения - 1648, а также рекордно высокое число излечившихся за сутки - 1 590 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 101 739 человек.