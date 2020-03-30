Правительство Виктора Орбана получило расширенные полномочия

Парламент Венгрии одобрил расширение полномочий правительства премьер-министра Виктора Орбана на неопределённый срок для борьбы с эпидемией коронавируса. Отныне власти Венгрии могут продлевать объявленный 11 марта режим действия чрезвычайного положения без согласия национального собрания.

Большинство мест в парламенте принадлежит консервативной правящей партии ФИДЕС. Законопроект поддержали 137 депутатов, 53 выступили против.

Со-предсеатель "зелёной" партии "Диалог за Венгрию" Тимеа Сабо говорит: "Оппозиционные партии требуют лишь одного — правительство должно установить предельный срок действия этого закона в 90 дней".

Документ, который также позволяет правительству применять иные исключительные меры, раскритиковали местные правозащитники, организация "Репортёры без границ", Совет Европы и управление Верховного комиссара ООН по правам человек. Законопроект ужесточает наказание за нарушение карантинных мер и распространение ложной информации. Еврокомиссия рассмотрит законопроект на соответствие европейским правовым нормам.

Решения правительства может оспорить Конституционный суд, но и в этом органе большинство принадлежит сторонникам Орбана. Из Будапешта передает корреспондент Euronews Золтан Шипошхеддь:

"Даже самые авторитетные эксперты по конституционному праву не знают, как объяснить значение фразы "особенный правовой режим". Но все согласны с тем, что в остуствии сильного конституционного суда, теперь на совести правительства останется признание демократических институтов, потому что в крайнем случае власти могут распустить парламент".