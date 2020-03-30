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Франция

Во Франции ускоряются темпы развития эпидемии

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 Марфа Васильева  & Euronews
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Во Франции ускоряются темпы развития эпидемии
Авторское право  Christophe Ena/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Во Франции ускоряются темпы развития эпидемии: за минувшие сутки от Covid-19 умерли 418 человек, общее число жертв - более трёх тысяч, сообщили власти.

На сегодняшний день в больницах находся без малого 21 тысяча пациентов. Каждый день десятки тяжелобольных, с помощью армейского транспорта и специально оборудованных сверхскоростных поездов, перевозят из наиболее затронутых эпидемией регионов в те, где ситуация пока легче.

Между тем транспортный самолет с семью миллионами защитных масок на борту приземлился в понедельник в аэропорту Ватри французского департамента Марна. Он стал вторым за сутки в рамках "воздушного моста" из КНР. Накануне борт с пятью с половиной миллионами масок сел в парижском аэропорту Руасси.

Ранее министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что стране каждую неделю нужно 40 миллионов масок. В министерстве экономики добавили, что уже с этой недели национальные производители обязуются выпускать до 500 тысяч защитных масок в день.

В понедельник также стало известно, что четверть продовольственных рынков под открытым небом снова начнет работу при соблюдении строгих санитарных условий, оговоренных властями.

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