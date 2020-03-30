Во Франции ускоряются темпы развития эпидемии: за минувшие сутки от Covid-19 умерли 418 человек, общее число жертв - более трёх тысяч, сообщили власти.

На сегодняшний день в больницах находся без малого 21 тысяча пациентов. Каждый день десятки тяжелобольных, с помощью армейского транспорта и специально оборудованных сверхскоростных поездов, перевозят из наиболее затронутых эпидемией регионов в те, где ситуация пока легче.

Между тем транспортный самолет с семью миллионами защитных масок на борту приземлился в понедельник в аэропорту Ватри французского департамента Марна. Он стал вторым за сутки в рамках "воздушного моста" из КНР. Накануне борт с пятью с половиной миллионами масок сел в парижском аэропорту Руасси.

Ранее министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что стране каждую неделю нужно 40 миллионов масок. В министерстве экономики добавили, что уже с этой недели национальные производители обязуются выпускать до 500 тысяч защитных масок в день.

В понедельник также стало известно, что четверть продовольственных рынков под открытым небом снова начнет работу при соблюдении строгих санитарных условий, оговоренных властями.