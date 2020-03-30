EasyJet: полетов нет

EasyJet британская авиакомпания-лоукостер прекратила осуществлять все рейсы.

"В результате беспрецедентных ограничений на поездки, которые вводят правительства разных стран из-за пандемии коронавируса, EasyJet приостанавливает все полеты своего флота", - говорится в заявлении авиаперевозчика.

С первого апреля, в рамках правительственной программы сохранения рабочих мест, сотрудники компании отправляются в отпуск. Они будут получать 80% от зарплаты.

Отмечается, что EasyJet "продолжит работать с государственными органами" и по запросу будет осуществлять рейсы, необходимые для репатриации клиентов. Дата возобновления коммерческих полетов пока не называется.

EasyJet один из крупнейших крупнейших авиаперевозчиков Европы. В 2019 году услугами компании воспользовались 96 миллионов пассажиров.