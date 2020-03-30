Covid-19: несознательные москвичи

Призывы московских властей, расширивших с понедельника режим самоизоляции на всех жителей столицы, оказались не услышанными. Как сообщил мэр Сергей Собянин, до 20 % москвичей проигнорировали рекомендации оставаться дома и оккупировали столичные парки.

С самого утра в Хамовниках совместный патруль полиции и членов управы отлавливал несознательных граждан: "Жители восприняли, к сожалению, эту рискообязывающую ситуацию как возможность продолжить или начать раньше времени майские праздники, - говорит член Управы Хамовников Кирилл Ордак. - Люди жарили шашлыки, кто-то мило лежал на травке"...

Отныне покидать квартиру можно ради обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора.

"Коронавирус - это не такая страшная вещь, хотя да, будет эпидемия, и она очень опасна для людей в серьезном возрасте", - говорит один из прогуливающихся в парке Лужники.

Указ мэра не запрещает движение транспорта, в том числе личного, а также мотоциклов. Цены на такси в столице дополнительно регулироваться не будут.

В ближайшее время, после проведения технической и организационной подготовки, правительство Москвы начнёт выдавать специальные пропуска, чтобы выйти из дома. При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя.

Новые меры пока будут действовать до 14 апреля. Примеру Москвы уже последовала Московская область.